Adıyaman'da alacak verecek kavgası: 4 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan alacak verecek kavgasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, bir firmaya mobilya işi yapan ve paralarını alamadıklarını iddia eden O.S., A.S., ve Z.G., isimli kişiler, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan iş yaptıkları firmaya giderek burada alacakları olan parayı istedi. Yaptıkları mobilya işi karşılığında paralarını isteyen O.S., A.S., ve Z.G'ye iddiaya göre burada bulunan firmanın yöneticileri tarafından saldırıldı. Meydana gelen kavgada O.S., A.S., Z.G., ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan O.S'nin başına aldığı demir çubuk darbeleri sonucunda ağır yaralı olduğu hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN