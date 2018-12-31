Adıyaman'da Alkollü Mekanlar Denetlendi
26 dakika önce
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı öncesi alkollü mekanlarda denetim yapıldı.
Adıyaman
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı öncesi alkollü mekanlarda denetim yapıldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yapılan denetimler kapsamında alkol satışı yapan iş yerleri tek tek denetlendi. Denetlemeler kapsamında iş yerlerinde bulunan alkollü içeceklerde incelemelerde bulunuldu.
Yapılan denetimlerde her hangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken denetimlerin sıklıkla yapılacağı belirtildi. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:43 Kaynak: İHA
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