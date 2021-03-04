Adıyaman'da alt yapı yenileniyor - Son Dakika

Adıyaman'da alt yapı yenileniyor
04.03.2021 17:48
Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda altyapı yenileme çalışmalarına devam ediyor.
Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda altyapı yenileme çalışmalarına devam ediyor.
Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte yoğun bir çalışma içerisine giren Adıyaman Belediyesi ekipleri, Bahçelievler ve Yunus Emre Mahallelerinde altyapı yenileme çalışması gerçekleştirdi.
Sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Adıyaman Belediyesi yetkilileri, bu yıl altyapı çalışmalarına hızlı başladıklarını söyleyerek, "Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında, her iki mahallenin de altyapı hattını yenilemeye başlayan ekiplerimiz çalışmalarını en kısa sürede tamamlamayı hedefliyor" diye konuştu. - ADIYAMAN
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