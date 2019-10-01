Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da alternatif yol çalışması
Son Dakika Güncel Haber

Adıyaman'da alternatif yol çalışması

31 dakika önce

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarının yoğunluğunu ortadan kaldırmak için daha önce Altınşehir Mahallesi'nde açtığı yolun ikinci şeridini tamamlamak için çalışmalara başladı.

Adıyaman'da alternatif yol çalışması, System.String[]

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarının yoğunluğunu ortadan kaldırmak için daha önce Altınşehir Mahallesi'nde açtığı yolun ikinci şeridini tamamlamak için çalışmalara başladı.


Adıyaman Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda hizmete açılan Karaali Köprüsünü, Adıyaman- Gölbaşı karayolu üzerinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi kavşağına bağlayan Altınşehir Mahallesi'ndeki yolun ikinci şeridi için kolları sıvadı.


Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, Eski Besni Caddesinden başlayıp Karaali Köprüsüne, oradan da Hasankendi mevkii güzergahından Adıyaman-Gölbaşı karayolu üzerinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi kavşağına bağlanan yolun ikinci şeridinin kazı işlemlerinin ve arından da alt temel malzeme seriminin gerçekleştirildiğini söyleyen yetkililer, 25 metre genişliğinde ve bin 708 metre uzunluğunda olacak yolun asfaltını kısa süre içerisinde tamamlamayı planladıklarını dile getirdi.


Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren sürücüler ise daha tek şerit olarak trafiğe açılan yolun ikinci şeridinin de tamamlanmasıyla, Küçük Sanayi Sitesinden il merkezine gidecek alternatif bir yollarının daha olacağını belirterek, yetkililere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Fen İşleri Müdürlüğü, Adıyaman Gölbaşı, Altınşehir, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Erdoğan'ın TBMM'ye giriş yaptığı anda CHP-İYİ Parti ittifakı ikiye bölündü
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat'ın doğusunda arzu ettiğimiz neticelerin hiçbirine ulaşamadık Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'ye girdiği sırada CHP grubu ayağa kalkmadı Alışverişte yeni dönem başlıyor! Marketlerdeki fiyatlar mobil uygulamayla karşılaştırılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 15:58:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da alternatif yol çalışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]