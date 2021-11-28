Amatör futbol maçında kavga - Son Dakika

Bir süre devam eden gerginlik, ekiplerin müdahalesiyle sona erdi.

Birbirlerine saldıran iki takım futbolcularına polis ekipleri müdahale etti.

Karşılaşma Çınarspor'un 3-1 galibiyetiyle sona ererken, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından iki takımın futbolcuları arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü.

Amatör Küme Ligi C Grubu'nda Özyediyamanspor ile Çınarspor, Sümerevler Futbol Sahası'nda karşı karşıya geldi.

Adıyaman 'da, amatör küme maçının ardından çıkan kavgaya polis müdahale etti.

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