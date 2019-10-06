Adıyaman'da amatör maçta kavga
41 dakika önce
ADIYAMAN'da amatör spor maçında taraftarlar arasında kavga çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 06:39 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'da amatör spor maçında taraftarlar arasında kavga çıktı.
Adıyaman Atatürk Stadyumu'nda Bölgesel Amatör Lig (BAL) liginde mücadele eden Adıyaman 1954spor ve Kahta 02spor maçında sahada yaşanan gerginlik taraftarlara sıçradı. Tribünde kavga eden her iki takımım taraftarını polis güçlükle sakinleştirerek saha dışına çıkardı. Ekipler berabere biten maç sonunda tüm taraftarlar dağılana kadar stat çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Arjantin'de bir kadın kavga ettiği komşusunun köpeğini çocuklarının gözü önünde işkence yaparak öldürdü Mersin'de Ürdünlü çocuğa tokatla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama İYİ Parti'den İBB'ye Çince tabela tepkisi: Şangay'da Türkçe tabela uygulaması mı var? Amsterdam Belediyesi araçsız şehir hedefine ilişkin alacağı önlemleri açıkladı