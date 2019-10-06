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Adıyaman'da amatör maçta kavga

41 dakika önce

ADIYAMAN'da amatör spor maçında taraftarlar arasında kavga çıktı.

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ADIYAMAN'da amatör spor maçında taraftarlar arasında kavga çıktı.

Adıyaman Atatürk Stadyumu'nda Bölgesel Amatör Lig (BAL) liginde mücadele eden Adıyaman  1954spor ve Kahta 02spor maçında sahada yaşanan gerginlik taraftarlara sıçradı. Tribünde kavga eden her iki takımım taraftarını polis güçlükle sakinleştirerek saha dışına çıkardı. Ekipler berabere biten maç sonunda tüm taraftarlar dağılana kadar stat çevresinde güvenlik önlemi aldı.

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Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 06:39 Kaynak: DHA
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