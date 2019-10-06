Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da amatör maçta kavga
Son Dakika Güncel Haber

Adıyaman'da amatör maçta kavga

1 saat önce

Adıyaman'da amatör spor maçında taraftarlar arasında kavga çıktı.

Adıyaman'da amatör spor maçında taraftarlar arasında kavga çıktı.

Adıyaman Atatürk Stadyumu'nda Bölgesel Amatör Lig (BAL) liginde mücadele eden Adıyaman 1954spor ve Kahta 02spor maçında sahada yaşanan gerginlik taraftarlara sıçradı. Tribünde kavga eden her iki takımım taraftarını polis güçlükle sakinleştirerek saha dışına çıkardı. Ekipler berabere biten maç sonunda tüm taraftarlar dağılana kadar stat çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Adıyaman'da amatör maçta kavga

Adıyaman, Kahta, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 07:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mersin'de Ürdünlü çocuğa tokatla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama
Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerine yüzde 20 zam geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrası sonuç bildirgesi paylaşımı yaptı Almanya'dan Türkiye'ye göç dalgası uyarısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 20:48:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da amatör maçta kavga
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]