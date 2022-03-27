SPOR Adıyaman'da amatör maçta tekme tokat kavga - Son Dakika
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SPOR Adıyaman'da amatör maçta tekme tokat kavga

27.03.2022 22:23

SPOR Adıyaman'da amatör maçta tekme tokat kavgaMustafa ÖNDOĞAN / BESNİ (Adıyaman), (DHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde Besni Akın Spor ile İmamağa Spor karşılaşmasında futbolcular arasında tekme tokat kavga çıktı.

SPOR Adıyaman'da amatör maçta tekme tokat kavga

Mustafa ÖNDOĞAN/ BESNİ (Adıyaman), (DHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde Besni Akın Spor ile İmamağa Spor karşılaşmasında futbolcular arasında tekme tokat kavga çıktı.

Bölgesel Amatör Lig 3'üncü Bölge 16'ncı hafta mücadelesinde Besni İlçe Stadyumu'nda Besni Akın Spor ile İmamağa Spor karşılaşmasında hakem tarafından iki takımdan birer oyuncuya kırmızı kart gösterildi. Kırmızı kartın ardından iki takım oyuncuları arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine futbolcular tekme tokat bir birine girdi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Sporcular arasında yaşanan tekme tokat kavga polis ekiplerin müdahalesiyle sonlandırıldı. İmamağa Spor'dan Kıvanç Sarızeybek'in tekme attığı rakip oyuncu Mahmut Terezeci yaralandı. 65'inci dakikada çıkan kavga nedeniyle maç, hakem tarafından tatil edildi.

SPOR Adıyaman'da amatör maçta tekme tokat kavga
SPOR Adıyaman'da amatör maçta tekme tokat kavga
SPOR Adıyaman'da amatör maçta tekme tokat kavga
SPOR Adıyaman'da amatör maçta tekme tokat kavga
SPOR Adıyaman'da amatör maçta tekme tokat kavga
SPOR Adıyaman'da amatör maçta tekme tokat kavga
SPOR Adıyaman'da amatör maçta tekme tokat kavga
SPOR Adıyaman'da amatör maçta tekme tokat kavga

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Adıyaman'da amatör maçta tekme tokat kavga - Son Dakika


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