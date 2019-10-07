Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı
Son Dakika Güncel Adıyaman'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

Adıyaman'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

24 dakika önce

Adıyaman'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri düzenlenen törenle başladı.

Adıyaman'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı, System.String[]

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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Cumhuriyet Spor Salonunda gerçekleştirilen törende çeşitli spor dallarından sporcular gösteriler düzenledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, törende yaptığı konuşmada, sporun bir ülkedeki birleştirici güç olduğunu söyledi.

Keleş, hafta boyunca düzenlenecek faaliyetlerle amatör spor konusunda farkındalık oluşturularak, vatandaşların düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesinin amaçlandığını dile getirdi.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, spor derneklerinin temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 08:42 Kaynak: AA
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