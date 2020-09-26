Adıyaman'da ambulansın ulaşamadığı yerdeki yaralı yük vagonunda taşındı - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde trenin çarptığı yaşlı vagonda ambulansa kadar taşındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ozan köyü, Alman Köprüsü yakınlarında Halil Aktemir'e (75), tren raylarının üzerinde yürüdüğü esnada Adana istikametine giden yük treni çarptı.
Aktemir'in yaralandığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, yaralının bulunduğu yere ambulansla gidemeyince, görevliler yaralıyı, ambulansa kadar yük vagonu ile taşıdı.
112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 18:49 - Kaynak: AA
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