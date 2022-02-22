Adıyaman'da amcası tarafından kazara tüfekle vurulan kişi öldü - Son Dakika
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Adıyaman'da amcası tarafından kazara tüfekle vurulan kişi öldü

22.02.2022 20:50
Adıyaman'da amcası tarafından kazara tüfekle vurulan kişi öldü

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde domuz sürek avında amcası tarafından kazara tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde domuz sürek avında amcası tarafından kazara tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuştepe köyünde Mustafa Avni Kuştepe domuz sürüsüne av tüfeğiyle ateş açtığı sırada kazara yeğeni Nazif Kuştepe'yi (37) vurdu.

Ağır yaralanan Kuştepe, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Samsat Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Amca Mustafa Avni Kuştepe jandarma ekiplerine gözaltına alındı.

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Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da amcası tarafından kazara tüfekle vurulan kişi öldü - Son Dakika


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