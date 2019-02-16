Adıyaman'da Anadolu Ezgileri Konseri
49 dakika önce
Adıyaman'da Anadolu Ezgileri konseriADIYAMAN Belediyesi tarafından düzenlenen Anadolu Ezgiler programında ilk defa sahne alan görme engelli Emine Bulut seslendirdiği şarkılar ile salonda beğeni topladı.
Adıyaman
'da Anadolu Ezgileri konseri
ADIYAMAN Belediyesi tarafından düzenlenen Anadolu Ezgiler programında ilk defa sahne alan görme engelli Emine Bulut
seslendirdiği şarkılar ile salonda beğeni topladı.
Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen, Anadolu'dan Ezgiler programı belediye konferans salonunda düzenlendi. Konserde seslendirilen türküler dinleyicilerden beğeni toplarken en büyük alkışı görme engelli Emine Bulut'un seslendirdiği türküler aldı. Koroda yer alan doğuştan görme engelli olan Emine Bulut söylediği şarkı ve türküler ile beğeni topladı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:26 Kaynak: DHA
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