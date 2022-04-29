Adıyaman'da anaokulu öğrencileri atık malzemelerden materyal defilesi yaptı - Son Dakika
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Adıyaman'da anaokulu öğrencileri atık malzemelerden materyal defilesi yaptı

29.04.2022 10:58
Adıyaman'da anaokulu öğrencileri atık malzemelerden materyal defilesi yaptı

Adıyaman Sevgi Anaokulu öğrencilerince "Stem Applications With Puppet" projesi final etkinliği düzenlendi.

Adıyaman Sevgi Anaokulu öğrencilerince "Stem Applications With Puppet" projesi final etkinliği düzenlendi.

Okuldaki etkinlikte, öğrenciler atık malzemelerden tasarladıkları ürünleri defileyle sergiledi.

Okul Müdürü Cemal Önder gazetecilere, "Stem Applications With Puppet" projesinin okul öncesi çağındaki çocukların bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik bir çalışma olduğunu söyledi.

Eğitim sisteminde yaratıcı, yenilikçi, analitik ve eleştirel düşünen, problem çözme becerisi yüksek bireyler yetiştirmek için canla ve başla çalıştıklarını belirten Önder, öğrencilerin etkinliklere daha aktif katılması ve sosyalleşmeleri için bu tür etkinlikleri önemsediklerini ifade etti.

Etkinliğe, Adıyaman Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Faruk Güneş, okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

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okul müdürü, Adıyaman, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da anaokulu öğrencileri atık malzemelerden materyal defilesi yaptı - Son Dakika


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