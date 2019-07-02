Adıyaman'da anız yangını
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ADIYAMAN'da, boş arazide çıkan anız yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:34 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'da, boş arazide çıkan anız yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Yunus Emre Mahallesi'ndeki boş tarlada bulunan anızlar öğle saatlerinde tutuştu ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Durumu itfaiye ekiplerine bildiren mahalle sakinleri, bir yandan da yangını söndürmek için kovalarla su taşımaya başladı. Kimi vatandaşlar ise alevlerin üzerine toprak attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmayla yangını söndürdü.
- Adıyaman
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