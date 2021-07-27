Adıyaman'da anız yangını: 4 kişi dumandan zehirlendi - Son Dakika

Adıyaman'da, boş arazi içerisinde meydana gelen anız yangınına müdahale etmek isteyen 4 kişi dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Şehirlerarası Otogar yakınlarında boş araziler içerisinde yangın meydana geldi. Sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ilerledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etiği esnada ekiplere destek vermek isteyen 4 kişide dumandan zehirlendi. Zehirlenen 4 kişiden 3'ü araçla 1 kişi ise ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan rüzgar nedeniyle büyüyen yangının itfaiye ekiplerince kontrol altına alındığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN