Adıyaman'da annesinin ağır yaraladığı çocuk hastanede öldü - Son Dakika

Adıyaman'da annesinin ağır yaraladığı çocuk hastanede öldü

Adıyaman'da tartıştığı görümcesini bıçaklayarak öldüren kadının ağır yaraladığı oğlu hastanede hayatını kaybetti.

Adıyaman'da tartıştığı görümcesini bıçaklayarak öldüren kadının ağır yaraladığı oğlu hastanede hayatını kaybetti. Yeni Sanayi Mahallesi'nde tartıştığı görümcesi Sultan D'yi bıçaklayarak öldüren Zeynep D'nin ağır yaraladığı 7 yaşındaki oğlu Ali D, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yaşam mücadelesini yitirdi. Olayın ardından kaçan Zeynep D. yakalandı. Dün akşam Zeynep D. tartıştığı görümcesi Sultan D. ile kendi oğlu Ali D'yi bıçaklayarak yaralamıştı. 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sultan D. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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