Adıyaman'da, annesinin boğduğu 1 günlük bebek aranıyor (2) - Son Dakika

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Adıyaman'da, annesinin boğduğu 1 günlük bebek aranıyor (2)
6 saat önce
ARAMA ÇALIŞMALARINA YENİDEN BAŞLANDIAdıyaman'da, F.U. adlı kadının öldürüp, çöpe attığı 1 günlük kız bebeğini arama çalışmalarına, yağmur nedeniyle verilen aradan sonra tekrar başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:03 Kaynak: DHA
ARAMA ÇALIŞMALARINA YENİDEN BAŞLANDI Adıyaman'da, F.U. adlı kadının öldürüp, çöpe attığı 1 günlük kız bebeğini arama çalışmalarına, yağmur nedeniyle verilen aradan sonra tekrar başlandı. Yağışın durmasıyla polis gözetiminde belediyenin temizlik görevlisi 40 kişilik ekip, şehir çöplüğünde arama çalışmalarını sürdürüyor.
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