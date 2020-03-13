Adıyaman'da, annesinin boğduğu 1 günlük bebek aranıyor (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da, annesinin boğduğu 1 günlük bebek aranıyor (2) - Son Dakika

Adıyaman'da, annesinin boğduğu 1 günlük bebek aranıyor (2)

6 saat önce

ARAMA ÇALIŞMALARINA YENİDEN BAŞLANDIAdıyaman'da, F.U. adlı kadının öldürüp, çöpe attığı 1 günlük kız bebeğini arama çalışmalarına, yağmur nedeniyle verilen aradan sonra tekrar başlandı.

Adıyaman'da, annesinin boğduğu 1 günlük bebek aranıyor (2), System.String[]

ARAMA ÇALIŞMALARINA YENİDEN BAŞLANDI Adıyaman'da, F.U. adlı kadının öldürüp, çöpe attığı 1 günlük kız bebeğini arama çalışmalarına, yağmur nedeniyle verilen aradan sonra tekrar başlandı. Yağışın durmasıyla polis gözetiminde belediyenin temizlik görevlisi 40 kişilik ekip, şehir çöplüğünde arama çalışmalarını sürdürüyor.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:03 Kaynak: DHA
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