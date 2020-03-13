Adıyaman'da annesinin öldürdüğü iddia edilen bebeği arama çalışması sürüyor - Son Dakika
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Adıyaman'da annesinin öldürdüğü iddia edilen bebeği arama çalışması sürüyor

6 saat önce

Adıyaman'da, bir annenin yeni doğan bebeğini öldürüp çöp konteynerine attığı iddiası üzerine çöplükte başlatılan arama çalışması devam ediyor.

Adıyaman'da annesinin öldürdüğü iddia edilen bebeği arama çalışması sürüyor, System.String[]

Adıyaman'da, bir annenin yeni doğan bebeğini öldürüp çöp konteynerine attığı iddiası üzerine çöplükte başlatılan arama çalışması devam ediyor.

Bahçecik Mahallesi'nde ikamet eden F.U'nun yeni doğan bebeğini yastıkla boğarak öldürdükten sonra cesedi çöp konteynerine attığını belirtmesi üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.


Bölgedeki konteynerlerde bebeğin cansız bedenine ulaşılamaması üzerine savcılık talimatıyla dün kentteki çöplükte başlatılan arama çalışması Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve polis ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Çöplükte yürütülen arama çalışmalarına yaklaşık 20 kişilik ekip katılıyor.

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Yıldırım, yaptığı açıklamada, savcılığın talimatı üzerine başlatılan çalışmada şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmadığını ifade etti.

Bebeği arama çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.


Adıyaman'da üç gün önce, yeni doğan bebeğini öldürüp çöp konteynerine attığı ileri sürülen kadın tutuklanmış, bebeğin cesediyse bulunamamıştı.

Bahçecik, Adıyaman, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:06 Kaynak: AA
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