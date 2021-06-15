Antep fıstığı ağaçlarında göz aşılamayla verimin arttırılması hedefleniyor - Son Dakika

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kentte üretilen Antep fıstığında aşılamayla yüksek rekolte hedefleniyor.

Kentte 265 bin dekar alanda yetiştirilen Antep fıstığında, İl Özel İdaresi tarafından oluşturulan proje kapsamında 4 bin göz aşılama ile bahçelerde bulunan erkek ağaçların arttırılması planlanıyor.

Tozlanma yoluyla verimde ağaç başına 250 gram Antep fıstığı ile üreticiye 40 milyon lira ek gelir sağlanması bekleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, AA muhabirine, Antep fıstığı üretimi yapılan alanlarda tozlaşma sıkıntısı yaşadıklarını ifade etti.

Kıyas, şöyle devam etti:

"Yaptığımız çalışmada kentte fıstık ağaçlarında erkek ağaçların eksikliğini fark ettik. Bu yıl İl Özel İdaresinde yapılan bir proje kapsamında Antep fıstığını arttırmaya yönelik bir projeyle 5 yıllık bir hedef belirledik. Aldığımız gözlerle ve kalem aşılarla erkek ağaçları arttırmak ve tozlanma yoluyla verimi arttırmak istiyoruz."

Kente yaklaşık 4 bin göz aşılama getirdiklerini kaydeden Kıyas, "İlçelerimizde ve merkezde getirdiğimiz gözlerle 3 günlük süre içerisinde aşılama yapacağız. Yaptığımız çalışmayla bir ağaçta 250 gram verim arttırabilirsek bugünkü ortalama fiyatlarla üreticiye 40 milyon lira ek gelir gelecektir." dedi.

Üreticilerden Abdurrahman Doğan da Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden ekiplerin kendilerine aşılama için gözler dağıttığını ve bu yolla verimin artmasını beklediklerini belirtti.