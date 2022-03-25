Adıyaman'da Antep fıstığı üreticilerine feromon tuzak dağıtıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da Antep fıstığı üreticilerine feromon tuzak dağıtıldı

25.03.2022 12:38
Adıyaman'da Antep fıstığı üreticilerine feromon tuzak dağıtıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde "Antep Fıstığında Verim ve Kalite Artışı Sağlanması Projesi" kapsamında üreticilere feromon tuzak dağıtıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde "Antep Fıstığında Verim ve Kalite Artışı Sağlanması Projesi" kapsamında üreticilere feromon tuzak dağıtıldı.

Adıyaman İl Özel idaresi finansman desteği ile "Adıyaman ilinde Antep Fıstığı Kalite ve Verim Artışı ile Hastalık ve Zararlılarla Mücadele" projesi kapsamında dal güvesi (Kermania pistacella) zararlısı ile biyoteknik mücadelede kullanılan 300 adet tuzak çiftçilere dağıtıldı.

Belören Beldesinde yapılan dağıtımda çiftçilere tuzakların kurulması ve tuzakların faydaları anlatıldı

Programa Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Belören Belediye Başkanı Mahmut Turan ve çiftçiler katıldı.

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Gaziantep, Adıyaman, Belören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da Antep fıstığı üreticilerine feromon tuzak dağıtıldı - Son Dakika


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