Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Araç Yangını

Adıyaman'da Araç Yangını

34 dakika önce

Adıyaman'da seyir halindeki otomobil yandı.

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Adıyaman'da seyir halindeki otomobil yandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Hikmet Göç'ün kullandığı 07 UD 307 plakalı otomobil seyir halindeyken motor bölümünden duman çıkmaya başladı.

Sürücünün aracı durdurmasının ve inmesinin ardından alev alan otomobildeki yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Otomobilde hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:21 Kaynak: AA

Atatürk Bulvarı, Adıyaman, Güncel
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