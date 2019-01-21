Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Araçların Camları Buz Tuttu

Adıyaman'da Araçların Camları Buz Tuttu

1 saat önce

Hava sıcaklığının eksilere düştüğü Adıyaman'da araçların camları buz tuttu.

Adıyaman'da Araçların Camları Buz Tuttu, System.String[]
Hava sıcaklığının eksilere düştüğü Adıyaman'da araçların camları buz tuttu.

Hava sıcaklığının eksi 2 dereceye düştüğü kent merkezinde sürücüler sabah kalktıklarında buz tutan araçlarla karşılaştı. Sürücüler buz tutan camları temizlemek için büyük çaba sarf etti. Kimileri buzların çözülmesi için klimayı açarken kimi sürücüler ise buzları kazıdı.

Hava sıcaklığının eksilere düştüğü kentte göletler de buz tuttu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:05 Kaynak: İHA

Sabah, Adıyaman, Güncel
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