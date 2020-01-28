Adıyaman'da arama kararı bulunan 16 kişi tutuklandı - Son Dakika

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Adıyaman'da arama kararı bulunan 16 kişi tutuklandı
6 saat önce
ADIYAMAN'da, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 16 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:14 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'da, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 16 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma tarafından yapılan çalışmada, tehdit, kasten yaralama, gasp, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından haklarında arama kararı bulunan 21 şüpheli gözaltına alındı. Adliyey sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 5 şüphelinin sorgusu ise devam ediyor.
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