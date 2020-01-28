Adıyaman'da arama kararı bulunan 16 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da arama kararı bulunan 16 kişi tutuklandı

6 saat önce

ADIYAMAN'da, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 16 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da arama kararı bulunan 16 kişi tutuklandı, System.String[]

ADIYAMAN'da, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 16 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma tarafından yapılan çalışmada, tehdit, kasten yaralama, gasp, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından haklarında arama kararı bulunan 21 şüpheli gözaltına alındı. Adliyey sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 5 şüphelinin sorgusu ise devam ediyor.


Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:14 Kaynak: DHA
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