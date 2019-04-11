Adıyaman'da Aranan 2 Kişi Yakalandı
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Adıyaman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
Adıyaman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:10 Kaynak: AA
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. ve M.Ş'yi kent merkezindeki evlerine düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün arından emniyete götürüldü.
Öte yandan şüphelilerden M.Ş'nin hırsızlık suçundan kesinleşmiş 18 ay hapis cezası, M.K'nin ise silah ve mermi kaçaklığından 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
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