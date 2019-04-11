Adıyaman'da Aranan 2 Kişi Yakalandı

Adıyaman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Adıyaman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. ve M.Ş'yi kent merkezindeki evlerine düzenledikleri operasyonla yakaladı.



Şüpheliler, sağlık kontrolünün arından emniyete götürüldü.



Öte yandan şüphelilerden M.Ş'nin hırsızlık suçundan kesinleşmiş 18 ay hapis cezası, M.K'nin ise silah ve mermi kaçaklığından 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Özel Ekip Çalışma Başlattı! Ankara'daki Köpek Katliamında Yeni Gözaltılar

Son Dakika! Bakan Selçuk: Çeyiz Hesabı Desteği Başvuruları 17 Nisan'da Başlıyor

Fatih Erbakan'ın Şikayeti Üzerine Saadet Partisi'nin Genel Merkezi'nin Kapısına Polis Dayandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mansur Yavaş'ın Havalimanındaki Diyaloğu Ortaya Çıktı