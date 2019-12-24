Adıyaman'da aranan 27 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adıyaman'da, jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan gözaltına alınan 27 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde icra ettikleri asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 27 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramada, 43 gram sentetik uyuşturucu, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 3 sikke, 7 obje ile 5 faturasız kuru sıkı tabanca, 2 ruhsatsız tabanca, 50 fişek, 11 ruhsatsız av tüfeği ve 4 kesici alet ele geçirildi.

Jandarmadaki ifadelerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.