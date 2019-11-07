Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da aranan 30 şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel Adıyaman'da aranan 30 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da aranan 30 şüpheli yakalandı

7 saat önce

ADIYAMAN'da jandarmanın düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 30 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da aranan 30 şüpheli yakalandı, System.String[]

ADIYAMAN'da jandarmanın düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 30 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden adliyeye sevk edilen 5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler çeşitli suçlardan aranan şüphelileri yakalamak için il genelinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi. Ekipler yaptıkları baskınlarda 30 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 50 gram bonzai, 5 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 3 sustalı bıçak, 1 döner bıçağı ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 25 şüphelinin ise sorgularının devam ettiği bildirildi.


Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:46 Kaynak: DHA
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