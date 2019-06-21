Adıyaman'da aranan hükümlü yakalandı
32 dakika önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:56 Kaynak: AA
'ın Kahta
ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D'nin, Yavuz Selim Mahallesi
'ndeki evine operasyon düzenledi. Polis
ekiplerini gören zanlı, elinde bıçakla kaçmaya çalıştığı sırada gözaltına alındı.
Zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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