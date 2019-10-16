Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da aranan iki FETÖ şüphelisi yakalandı
Son Dakika Güncel Adıyaman'da aranan iki FETÖ şüphelisi yakalandı

Adıyaman'da aranan iki FETÖ şüphelisi yakalandı

11 dakika önce

Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan iki şüpheli yakalandı.

Adıyaman'da aranan iki FETÖ şüphelisi yakalandı, System.String[]

Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan iki şüpheli yakalandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kırsal yerleşim merkezlerinde "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan iki şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Adıyaman, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:28 Kaynak: AA
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