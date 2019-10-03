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Adıyaman'da aranan şüpheliler yakalandı

57 dakika önce

Adıyaman'da uyuşturucu madde kullanmak ve hırsızlık gibi suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

Adıyaman'da uyuşturucu madde kullanmak ve hırsızlık gibi suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozbeyi Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda yapılan aramada şüpheli M.Ö'nün üst aramasında, 5 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bu arada zanlının 1 yıl 8 ay uyuşturucu madde kullanmak ve satmak suçundan, kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Ekipler, hakkında hırsızlık suçundan 2,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D'nin Karapınar Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adıyaman'da aranan şüpheliler yakalandı

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:33 Kaynak: AA
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