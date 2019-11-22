Adıyaman'da aranan şüpheliler yakalandı
6 saat önce
Adıyaman'da aranan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:40 Kaynak: AA
Adıyaman'da aranan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler ev ve iş yerlerine yaptıkları operasyonda çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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