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Adıyaman'da aranan şüpheliler yakalandı

6 saat önce

Adıyaman'da aranan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.

Adıyaman'da aranan şüpheliler yakalandı, System.String[]

Adıyaman'da aranan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler ev ve iş yerlerine yaptıkları operasyonda çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:40 Kaynak: AA
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