Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Aranan Şüphelilere Yönelik Operasyon

Adıyaman'da Aranan Şüphelilere Yönelik Operasyon

1 saat önce

Adıyaman'da düzenlenen huzur uygulamasında, aralarında FETÖ/PDY üyeliğinden aranan 2 kişinin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da Aranan Şüphelilere Yönelik Operasyon, System.String[]
Adıyaman'da düzenlenen huzur uygulamasında, aralarında FETÖ/PDY üyeliğinden aranan 2 kişinin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan tutuklama ve yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için kent genelinde "huzur" uygulaması yapıldı.

Uygulama kapsamında önceden belirlenen ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, aralarında FETÖ/PDY üyeliğinden aranan 2 kişinin de bulunduğu 15 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:24 Kaynak: AA

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