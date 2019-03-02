Adıyaman'da Aranan Şüphelilere Yönelik Operasyon
22 dakika önce
Adıyaman'da düzenlenen huzur uygulamasında, aralarında FETÖ/PDY üyeliğinden aranan 2 kişinin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman
'da düzenlenen huzur uygulamasında, aralarında FETÖ/PDY üyeliğinden aranan 2 kişinin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan tutuklama ve yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için kent genelinde "huzur" uygulaması yapıldı.
Uygulama kapsamında önceden belirlenen ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, aralarında FETÖ/PDY üyeliğinden aranan 2 kişinin de bulunduğu 15 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:33 Kaynak: AA
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