Adıyaman'da aranan zanlı yakalandı
5 saat önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:28 Kaynak: AA
'ın Kahta
ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, hakkında yaralama suçundan kesinleşmiş 3 yıl 5 ay hapis cezası bulunan E.A.B'yi Gazi Mahallesi'ndeki evine düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.
Zanlının evinde 2 uyuşturucu hap, 2 bıçak ve av tüfeği ele geçirildi. E.A.B, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.
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