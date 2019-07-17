Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da aranan zanlı yakalandı
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Adıyaman'da aranan zanlı yakalandı

5 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Adıyaman'da aranan zanlı yakalandı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yaralama suçundan kesinleşmiş 3 yıl 5 ay hapis cezası bulunan E.A.B'yi Gazi Mahallesi'ndeki evine düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.
Zanlının evinde 2 uyuşturucu hap, 2 bıçak ve av tüfeği ele geçirildi. E.A.B, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:28 Kaynak: AA
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