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Adıyaman'da arananan şüpheliyi bekçiler yakaladı
6 saat önce
Adıyaman'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranan şüpheliyi, devriye gezen mahalle bekçileri yakaladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:22 Kaynak: AA
Adıyaman'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranan şüpheliyi, devriye gezen mahalle bekçileri yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçileri, kent merkezindeki devriyeleri sırasında şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılan şahsın, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranması olduğunu tespit etti.
Bekçiler, şüpheliyi sorgulanmak üzere emniyete götürdü.
Gözaltına alınan şüpheli yapılan sorgulamanın ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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