Adıyaman'da arazi anlaşmazlığı kavgasında yaralanan kardeşlerden biri öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da arazi anlaşmazlığı kavgasında yaralanan kardeşlerden biri öldü - Son Dakika

Adıyaman'da arazi anlaşmazlığı kavgasında yaralanan kardeşlerden biri öldü

6 saat önce

Adıyaman'da dört gün önce kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Adıyaman'da arazi anlaşmazlığı kavgasında yaralanan kardeşlerden biri öldü, System.String[]

Adıyaman'da dört gün önce kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı İndere köyünde üç kardeş arasındaki kavgada ağır yaralanan Ramazan Karakuş, tedavi gördüğü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralı kardeşlerden Mahmut ile Veysel Karakuş'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Merkeze bağlı İndere köyünde 2 Ocak'ta Mahmut, Veysel ve Ramazan Karakuş kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen ve pompalı tüfekle bıçağın kullanıldığı kavgada üç kardeş yaralanmış, durumu ağır olan Ramazan Karakuş, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Ramazan Karakuş, Adıyaman, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:56 Kaynak: AA
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