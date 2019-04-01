Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Arazi Kavgası: 5 Yaralı, 15 Gözaltı

Adıyaman'da Arazi Kavgası: 5 Yaralı, 15 Gözaltı

1 saat önce

ADIYAMAN'da, 2 grup arasında çıkan arazi kavgasında 5 kişi yaralandı, 15 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da Arazi Kavgası: 5 Yaralı, 15 Gözaltı, System.String[]
ADIYAMAN'da, 2 grup arasında çıkan arazi kavgasında 5 kişi yaralandı, 15 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Çiftçi ve Eren ailesi fertleri kahvehanede karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iki aile fertleri birbirine sopalarla saldırdı. Bir kişinin tabancayla havaya ateş açtığı kavganın ihbar edilmesiyle olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri tarafından sonlandırılan kavgada yaralanan 5 kişi, çağırılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Kavgaya karıştığı belirlenen 15 kişi ise gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Havaya ateş açılan tabancaya el koyan polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:41 Kaynak: DHA

Karapınar, Adıyaman, Güncel
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