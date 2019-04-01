Adıyaman'da Arazi Kavgası: 5 Yaralı, 15 Gözaltı
1 saat önce
ADIYAMAN'da, 2 grup arasında çıkan arazi kavgasında 5 kişi yaralandı, 15 kişi gözaltına alındı.
ADIYAMAN'da, 2 grup arasında çıkan arazi kavgasında 5 kişi yaralandı, 15 kişi gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde Karapınar
Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Çiftçi ve Eren ailesi fertleri kahvehanede karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iki aile fertleri birbirine sopalarla saldırdı. Bir kişinin tabancayla havaya ateş açtığı kavganın ihbar edilmesiyle olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis
ekipleri tarafından sonlandırılan kavgada yaralanan 5 kişi, çağırılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Kavgaya karıştığı belirlenen 15 kişi ise gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Havaya ateş açılan tabancaya el koyan polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. - Adıyaman
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:25 Kaynak: DHA
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