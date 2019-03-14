Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Arı Kovanlarını Çalan Şahıs Tutuklandı

Adıyaman'da Arı Kovanlarını Çalan Şahıs Tutuklandı

34 dakika önce

Adıyaman merkeze bağlı Zey Köyü'nde 13 adet arı kovanı çalan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman'da Arı Kovanlarını Çalan Şahıs Tutuklandı, System.String[]
Adıyaman merkeze bağlı Zey Köyü'nde 13 adet arı kovanı çalan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Y.S. isimli şahsın Zey Köyü'nde bulunan arı kovanlarının çalındığı ihbarı üzerine jandarma harekete geçti. Jandarma ekipleri tarafından yapılan detaylı çalışmalar ve elde edilen deliller ile arı kovanlarını H.B. isimli şahsın çaldığı tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonucunda çalınan 13 adet arı kovanı Zey Köyü Kızılben Mezrasında ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Olayın şüphelisi H.B. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:33 Kaynak: İHA

Jandarma, Adıyaman, 3. Sayfa
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