Adıyaman'da 'arı zehri' üretimi yapılacak - Son Dakika

Adıyaman'da 'arı zehri' üretimi yapılacak

Adıyaman'dan ilaç ve kozmetik sanayisine 'Arı Zehri' gönderilecek

ADIYAMAN - Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından arıcılara dağıtılan arılı kovanlar ve ekipmanlarla arı zehri üretimi yapılacak.

Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce hazırlanan 'Sağlık İçin Arı Zehri Projesine' arıcılıkla uğraşan 20 arıcı dahil edildi. Proje kapsamında müdürlük tarafından arı zehrinin alınmasında ve muhafazasında kullanılacağı malzemeler dağıtıldı. Müdürlük tarafından ileriki günlerde her bir arıcıya 16 adet arılı kovan dağıtımı da gerçekleştirilecek. Arıcıların yetiştirmiş olduğu arılardan elde edeceği arı zehirleri ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılacak. 1 Gram arı zehrinin yaklaşık 500 TL olduğunu söyleyen Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürü Türker Yener, "GAP İdaresine sunmuş olduğumuz Sağlık İçin Arı Zehri Projesi kapsamında temin ettiğimiz malzemeleri burada bulunan 20 çiftçimize dağıtmak üzere bulunuyoruz. 20 Çiftçimizin her birine 16 adet arılı kovan, arı zehri toplama aparatı, muhafaza şişeleri ve oto buzdolapları dağıtılacak. Bu proje ile elde edilecek arı zehri, özellikle sağlıkta, ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılan bir ürün. İlimizde ve bölgemizde şuan bu arı zehrini üreten her hangi bir kurum yok" diye konuştu.