Adıyaman'da arpa tarlasında yangın
55 dakika önce
Adıyaman'da arpa tarlasında çıkan yangın büyümeden söndürüldüAlınan bilgiye göre, Adıyaman Karayolu Abuzer El Gaffari Türbesi yakınlarında Zeynal Özbilgin'e ait 50 dekar alanda bilinmeyen sebeplerden dolayı yangın çıktı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:45 Kaynak: AA
'da arpa tarlasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Alınan bilgiye göre, Adıyaman Karayolu Abuzer El Gaffari Türbesi yakınlarında Zeynal Özbilgin'e ait 50 dekar alanda bilinmeyen sebeplerden dolayı yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak büyümeden söndürdü.
Yangında maddi hasar oluştu.
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