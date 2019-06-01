Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da arpa tarlasında yangın
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Adıyaman'da arpa tarlasında yangın

55 dakika önce

Adıyaman'da arpa tarlasında çıkan yangın büyümeden söndürüldüAlınan bilgiye göre, Adıyaman Karayolu Abuzer El Gaffari Türbesi yakınlarında Zeynal Özbilgin'e ait 50 dekar alanda bilinmeyen sebeplerden dolayı yangın çıktı.

Adıyaman'da arpa tarlasında yangın, System.String[]
Adıyaman'da arpa tarlasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Alınan bilgiye göre, Adıyaman Karayolu Abuzer El Gaffari Türbesi yakınlarında Zeynal Özbilgin'e ait 50 dekar alanda bilinmeyen sebeplerden dolayı yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak büyümeden söndürdü.
Yangında maddi hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:45 Kaynak: AA
Adıyaman, Güncel
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