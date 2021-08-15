ADIYAMAN'DA ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN İNŞAAT BEKÇİSİ YARALANDI - Son Dakika

ADIYAMAN'da yapımı devam eden 5 katlı inşaatın 1'inci katındaki asansör boşluğuna düşen inşaat bekçisi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden 5 katlı inşaatta bekçi olarak çalışan Abdurrahman Durmuş, kontrol ettiği inşaatın birinci katından dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların yardımıyla düştüğü yerden çıkartılan Durmuş, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Durmuş'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.