Adıyaman'da asayiş
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Adıyaman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi yakalandı.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:23 Kaynak: AA
'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi yakalandı. Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, değişik suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında hakkında değişik suçlardan 1 yıl, 3 ay kesilmiş cezası bulunan B.D. (43), ve 3 yıl 1 ay 15 gün kesilmiş hapis cezası bulunan M.E'yi (29) gözaltına aldı.
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