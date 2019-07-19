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Adıyaman'da asayiş

51 dakika önce

Adıyaman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi yakalandı.

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Adıyaman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi yakalandı.
Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, değişik suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında hakkında değişik suçlardan 1 yıl, 3 ay kesilmiş cezası bulunan B.D. (43), ve 3 yıl 1 ay 15 gün kesilmiş hapis cezası bulunan M.E'yi (29) gözaltına aldı.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:23 Kaynak: AA
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