Adıyaman'da asayiş
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Adıyaman'da ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 06:24 Kaynak: AA
Adıyaman'da ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınşehir Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği A.T'ye üst araması yaptı.
Üzerinde ruhsatsız av tüfeğiyle 25 fişek yakalanan şüpheli emniyete götürüldü.
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