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Adıyaman'da asayiş

33 dakika önce

Adıyaman'da ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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Adıyaman'da ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınşehir Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği A.T'ye üst araması yaptı.

Üzerinde ruhsatsız av tüfeğiyle 25 fişek yakalanan şüpheli emniyete götürüldü.

Altınşehir, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 06:24 Kaynak: AA
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