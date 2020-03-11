Adıyaman'da asayiş - Son Dakika
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Adıyaman'da asayiş

6 saat önce

Adıyaman'da üzerinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

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Adıyaman'da üzerinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Ekipler, şüphelinin üst aramasında 18 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan Z.D, emniyete götürüldü.

Polis ekiplerinden trafik denetimleri

Adıyaman'da yaşanan kazaların önüne geçebilmek için sivil trafik polisleri yollarda denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünde görevli trafik polisi ekipleri, kent merkezinde yaşanan yaralamalı ve maddi hasarlı kazaların önüne geçebilmek için sivil halde yollarda görev aldı.

Denetimler gerçekleştiren ekipler, aynı zamanda Genel Bilgi Toplama (GBT) da yaptı.

Ekipler, uygulamaların sürekli hale getirileceğini kaydetti.

Gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 18 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde gümrük kaçağı cep telefonu satışı yapıldığı ihbarını aldı.

Ekipler S.A'ya ait bir işletmeye düzenledikleri operasyonda 18 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:06 Kaynak: AA
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