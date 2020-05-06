Adıyaman'da asayiş olayları azaldı - Son Dakika

Adıyaman, 2020 yılının ilk 4 ayında asayiş olaylarının azalmasında Türkiye'de ilk 3'e girdi.



"Huzur ve Barış Şehri" olarak adından söz ettiren Adıyaman, vatandaşlarının desteği ve Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün almış olduğu önleyici tedbirler sonuç verdi. Adıyaman, suç ve suçlularla mücadele de gösterilen başarılı çalışmalarla asayiş olaylarının azalmasında Türkiye 2.'ncisi oldu.



Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından; 2020 yılının ilk 4 ayının geçen yılın aynı dönemine göre kıyaslanması ile elde edilen verilerde, Adıyaman genelinde asayiş olayları yüzde 24,6 azalarak, ülkemiz genelinde yapılan sıralamada 21'inci sıradan 2'nciliğe; malvarlığına karşı işlenen suçlarda (hırsızlık, mala zarar verme, ve benzeri) yüzde 44,8 azalış sağlanarak 30'uncu sıradan 2'nci sıraya yükseldi. Kişilere karşı işlenen suçlarda (yaralama, cinayet, ve benzeri) yüzde 32,2 azalış sağlanarak 54'üncü sıradan, 1'inci sıraya yükseldi.



Emniyet tarafından yapılan yazılı açıklamada, "2020 yılı için koymuş olduğumuz hedefler gerçekleşirken; vatandaşımızın can ve mal emniyeti içerisinde huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamasını temin etmek amacıyla 7/24 fedakarca görev yapan teşkilatımızın yanı sıra; Adıyamanlı hemşerilerimizin desteği de 'Birlikte Güçlüyüz' mottomuzun ne kadar etkin ve gerekli olduğunu bir kez daha gösterdi" ifadeleri kullanıldı. - ADIYAMAN