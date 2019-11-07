Adıyaman'da asayiş uygulamaları

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 50 sentetik uyuşturucu maddesi, 5 extacy hap, 2 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca, 3 sustalı bıçak ve döner bıçağı ele geçirildi.

Adıyaman 'da jandarma ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında 5 zanlı tutuklandı.

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