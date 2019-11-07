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Adıyaman'da asayiş uygulamaları

6 saat önce

Adıyaman'da jandarma ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında 5 zanlı tutuklandı.

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Adıyaman'da jandarma ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında 5 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sorumluluk bölgesinde icra edilen asayiş uygulamaları sonucunda çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 50 sentetik uyuşturucu maddesi, 5 extacy hap, 2 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca, 3 sustalı bıçak ve döner bıçağı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Jandarma, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:34 Kaynak: AA
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