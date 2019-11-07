Adıyaman'da asayiş uygulamaları

Adıyaman'da jandarma ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında 5 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sorumluluk bölgesinde icra edilen asayiş uygulamaları sonucunda çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalandı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 50 sentetik uyuşturucu maddesi, 5 extacy hap, 2 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca, 3 sustalı bıçak ve döner bıçağı ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.