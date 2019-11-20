Adıyaman'da asayiş uygulamaları

Adıyaman'da jandarma ekiplerince asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sorumluluk bölgesinde asayiş uygulamaları gerçekleştirildi.
Uygulamalarda faili meçhul 3 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli yakalandı.
Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 7 gram sentetik uyuşturucu maddesi, 18 uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca ve 80 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.
Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.