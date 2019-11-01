Adıyaman'da asayiş uygulaması
6 saat önce
Adıyaman'da asayiş uygulamasıAdıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından öğle saatlerinde şok asayiş uygulaması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:29 Kaynak: DHA
Adıyaman'da asayiş uygulaması
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından öğle saatlerinde şok asayiş uygulaması yapıldı.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri ve mahalle bekçilerinde katıldığı uygulama şehrin farklı noktalarında yapıldı. Uygulamada park ve vatandaşların yoğun olduğu yerlerde üst araması ve GBT sorgusu yapıldı. Yapılan uygulamalardan dolayı memnun olan vatandaşlar, uygulamanın devam etmesini söyleyerek emniyet yetkililerine teşekkür etti.
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