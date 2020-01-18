Adıyaman'da asayiş uygulaması - Son Dakika

Adıyaman'da asayiş uygulaması
18 dakika önce
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:52 Kaynak: AA
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Çok sayıda personelin katıldığı uygulamada 3 bin 176 kişinin sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli yakalandı.
Ekipler, durdurdukları 499 aracı kontrol ederken 5 araca cezai işlem uyguladı.
Öte yandan 85 umuma açık işyeri kontrol edildi.
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