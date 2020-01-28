Adıyaman'da asayiş uygulaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da asayiş uygulaması - Son Dakika

Adıyaman'da asayiş uygulaması

6 saat önce

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Adıyaman'da asayiş uygulaması, System.String[]

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.


Çok sayıda personelin katıldığı uygulamada, 2 bin 458 kişinin sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı.


Ekipler, durdurdukları 461 aracı kontrol ederken 2 araca ceza işlem uyguladı.


Öte yandan 79 umuma açık işyeri kontrol edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Türkiye, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:52 Kaynak: AA
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