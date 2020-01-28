Adıyaman'da asayiş uygulaması - Son Dakika

Adıyaman'da asayiş uygulaması
6 saat önce
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:52 Kaynak: AA
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.
Çok sayıda personelin katıldığı uygulamada, 2 bin 458 kişinin sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı.
Ekipler, durdurdukları 461 aracı kontrol ederken 2 araca ceza işlem uyguladı.
Öte yandan 79 umuma açık işyeri kontrol edildi.
Son Dakika Demet Akalın, Elazığ'a gönderilen yardımların yağmalandığı iddiasına ateş püskürdü Suriye rejiminin saldırısından kaçıp Türkiye sınırına ulaşanların sayısı 600 bine dayandı İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan İranlı rapçı Amır Hosseın, İstanbul'da yakalandı İranlı şarkıcı gözaltında